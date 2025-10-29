Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ

Атакам подверглись Брянская, Ростовская, Калужская, Тульская и Московская, Курская области.
Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Zakot
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение трех часов уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями нескольких регионов РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным Минобороны, с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали 35 дронов над Брянской областью, девять — над Ростовской, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Еще четыре беспилотника сбили над Московским регионом, при этом три из них — непосредственно над Москвой. Один БПЛА был ликвидирован над территорией Курской области.
С момента начала специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Противник использует для ударов не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, обстреливая приграничные территории страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России. Как уточнили в Минобороны РФ, 13 из них были сбиты над Калужской областью, три — над Брянской и один — над Московским регионом.
