Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение трех часов уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями нескольких регионов РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным Минобороны, с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали 35 дронов над Брянской областью, девять — над Ростовской, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Еще четыре беспилотника сбили над Московским регионом, при этом три из них — непосредственно над Москвой. Один БПЛА был ликвидирован над территорией Курской области.

С момента начала специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Противник использует для ударов не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, обстреливая приграничные территории страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России. Как уточнили в Минобороны РФ, 13 из них были сбиты над Калужской областью, три — над Брянской и один — над Московским регионом.

