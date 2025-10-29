Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 58 0

Атакам подверглись Брянская, Ростовская, Калужская, Тульская и Московская, Курская области.

Сколько дронов сбили на Россией 28 октября 2025

Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Zakot

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение трех часов уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями нескольких регионов РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным Минобороны, с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали 35 дронов над Брянской областью, девять — над Ростовской, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Еще четыре беспилотника сбили над Московским регионом, при этом три из них — непосредственно над Москвой. Один БПЛА был ликвидирован над территорией Курской области.

С момента начала специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Противник использует для ударов не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, обстреливая приграничные территории страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России. Как уточнили в Минобороны РФ, 13 из них были сбиты над Калужской областью, три — над Брянской и один — над Московским регионом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
28 окт
«Торнадо-С» уничтожил боевиков и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 окт
Вертолет Ми-28НМ уничтожил спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
27 окт
Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
Российские артиллеристы сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
26 окт
Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА
26 окт
Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ
26 окт
Лавров: РФ признает независимость Украины
26 окт
«Шли там, где противник не ждет»: ВС РФ за неделю освободили десять населенных пунктов
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года

Последние новости

1:13
Ураган «Мелисса» на подходе: как жители Ямайки готовятся к удару стихии
0:53
Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ
0:34
Бизнес на страданиях животных: нелегальный зоопарк обнаружили в Дагестане
0:15
Лиза Арзамасова ответила, должны ли дети мирить родителей
23:56
«Детская шалость»: откуда под Чернобылем взялись синие собаки
23:37
«Это самое страшное»: Филипп Бледный назвал главный «рецепт» разрушения семьи

Сейчас читают

«В ту ночь я думала, что он умер»: жена Романа Попова о том, как переживала его болезнь
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео