Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России

Атаке подверглись три города.

Сколько беспилотников уничтожило ПВО за ночь?

Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 27 на 28 октября уничтожили 17 украинских дронов над регионами РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Уточняется, что атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 23:00 до 7:00 подверглись три города. Так, 13 беспилотников российские военные уничтожили в небе над Калужской областью, три вражеских дрона было сбито над территорией Брянской области и еще один — над Московским регионом.

До этого, вечером 27 октября, ВСУ также направили дроны на регионы РФ. Российские военные перехватили 23 беспилотника над четырьмя городами, включая Москву.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам с украинской стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). При этом вражеские силы применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные районы страны ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Обнинске во дворе дома был обнаружен дрон. На место выехали сотрудники экстренных служб. Власти города сообщили, что ситуация находится под контролем.

Атака беспилотников на регионы России
