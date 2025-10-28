Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 27 на 28 октября уничтожили 17 украинских дронов над регионами РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Уточняется, что атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 23:00 до 7:00 подверглись три города. Так, 13 беспилотников российские военные уничтожили в небе над Калужской областью, три вражеских дрона было сбито над территорией Брянской области и еще один — над Московским регионом.

До этого, вечером 27 октября, ВСУ также направили дроны на регионы РФ. Российские военные перехватили 23 беспилотника над четырьмя городами, включая Москву.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам с украинской стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). При этом вражеские силы применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные районы страны ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Обнинске во дворе дома был обнаружен дрон. На место выехали сотрудники экстренных служб. Власти города сообщили, что ситуация находится под контролем.

