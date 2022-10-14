Кохал не признала вину в убийстве Картрайта и в надругательстве над его телом
Следующие показания вдова рэпера будет давать после тщательного исследования всех доказательств.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
Вдова рэпера Картрайта Марина Кохал не признала свою вину ни в убийстве супруга, ни в надругательстве над его телом после смерти. Эта информация появилась в распоряжении 5-tv.ru после первого слушания по существу. Оно проходит в петербургском суде.
Расчлененные останки украинского рэп-исполнителя Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) нашли в квартире на Невском проспекте в конце июля 2020 года. Его супруга Марина Кохал заявила, что муж умер из-за передозировки. Женщина испугалась, что все посчитают покойного возлюбленного наркоманом и приняла меры по исчезновению его тела. Идеальным решением Марине показалось расчленить умершего музыканта.
По версии следователей, Кохал и Юшко конфликтовали и на эмоциях женщина убила избранника, после чего попыталась избавиться от него посредством расчленения. Однако, скрыть следы преступления не удалось, Марине предъявили обвинение в убийстве и надругательстве над трупом.
«Убийство и надругательство над телом умершего не могут находиться в одном обвинительном заключении», — сказал адвокат вдовы вокалиста Сергей Лукьянов.
Теперь Кохал станет давать показания только после тщательного исследования всех доказательств. Новое судебное заседание назначено на 2 ноября.
Ранее 5-tv.ru сообщал подробности похорон Картрайта.
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