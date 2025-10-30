Активное Солнце: какой будет магнитная буря 30 октября 2025 года

Период повышенной активности магнитосферы Земли придется на 30 октября 2025 года. Об этом журналистам URA.RU сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии. Велика вероятность магнитной бури, которая может сказаться на состоянии здоровья метеозависимых людей.

Последние 48 часов на Солнце были спокойными, вспышек в этот период эксперты не наблюдали. Но именно это спокойствие, согласно прогнозным моделям, и указывает на грядущие изменения в солнечном ветре. Они также могут произойти в связи с корональными выбросами массы или высокоскоростными потоками плазмы.

Поэтому 30 числа специалисты ждут повышенной геомагнитной активности, шансы составляют 50%. И если буря произойдет, она будет слабой — уровня G1.0 с индексом Кр = 5. С вероятностью в 30% она не достигнет уровня полноценной бури, 20% ученые ставят на полное спокойствие в этот день. Предварительно, период максимальной активности сконцентрирован в диапазоне от ночи 29 октября до обеда 30 октября. Пик интенсивности — днем, затем активность начнет снижаться до полной нормализации к вечеру.

Магнитные бури — это временные возмущения магнитосферы Земли, которые порождает взаимодействие потоков заряженных частиц Солнца с магнитным полем планеты. Солнечный ветер достигает Земли и деформирует магнитосферу, что вызывает серию электромагнитных явлений. Силу бури измеряют по планетарному геомагнитному индексу Кр от 0 до 9. Когда Кр доходит до значения 5 и выше, ученые заявляют о магнитной буре.

Последствия магнитных бурь на Земле

Это явление на определенном уровне может спровоцировать сбои в системах спутниковой навигации, слабые колебания в электроэнергетических сетях и помехи в коммуникационных системах. Кроме того, последствия переживают и люди — они переживают скачки артериального давления, нарушения сна, головные боли, повышенную утомляемость. Также возможны обострения хронических недугов — сердечно-сосудистых и неврологических.

Чтобы облегчить свое состояние в неблагоприятный период, специалисты советуют избегать повышенной физической активности и стрессов, следить за водным балансом, высыпаться, не переедать, отказаться от кофе и спиртных напитков. Полезно также провести день на свежем воздухе — гулять, умеренно заниматься спортом, но не слишком стараться. Лучше отдать предпочтение йоге и растяжке.

К качественному сну нужно отнестись особенно внимательно. Лучше лечь пораньше, предварительно проветрив помещение, отключив все источники света. При наличии хронических заболеваний следует проверить запас необходимых препаратов, не лишним будет визит к лечащему врачу, а в случае обострения стоит немедленно проконсультироваться с профильным специалистом.

