Теплый свитер и зонт не забудь: какая погода ожидается в Москве 30 октября

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 54 0

Зима не торопится в столицу, но и Солнце жителей города пока не порадует.

Какая погода ожидается в Москве 30 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Тема:
Погода

Облачность с прояснениями и периодический небольшой дождь ожидают жителей столичного региона 30 октября. Соответствующий прогноз Гидрометцентра опубликован на официальном сайте организации. Днем температура воздуха в Москве будет колебаться от +6 до +8 градусов, а ночью снизится до +4 градусов.

В Подмосковье, по данным синоптиков, будет немного прохладнее. Днем столбик термометра поднимется на 4-9 градусов выше нуля, ночью может упасть до +1 градуса. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на показателе 747 миллиметров ртутного столба.

Как прежде сообщал начальник ситуационного центра «Росгидромета» Юрий Варакин в беседе с «Радио 1», в конце октября в столице и Московской области Солнце уже не покажется, хотя температурные нормы будут превышены на 4–5 градусов, а в начале ноября наступит небольшое похолодание.

При этом снег, по информации руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, не выпадет. В первых числах ноября температура воздуха будет выше нормы на 3-4 градуса. А отсутствие снега эксперты связывают с некоторыми положительными аномалиями.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный прогноз погоды на ноябрь 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
30 окт
Ураган «Мелисса» обрушился на побережье Кубы
30 окт
«Положительные аномалии»: какая погода ожидает москвичей в начале ноября
29 окт
Ураган «Мелисса» на подходе: как жители Ямайки готовятся к удару стихии
28 окт
Аномалии и дожди: прогноз погоды на ноябрь 2025 года в России
28 окт
Глаз шторма: ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли
26 окт
Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей в последнюю неделю октября
26 окт
Стоит брать зонты? Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября
24 окт
После двойного удара молнией мужчину начали посещать предчувствия
23 окт
«Неврозы и депрессия»: чем опасен опустившийся на Москву туман
22 окт
«Прогнозы только на несколько суток»: когда в России наступит зима
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:02
В Петербурге открылся Международный научно-образовательный салон
7:00
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
6:53
Оксюморон в Петербурге: шум из театра глухих стал причиной судебного иска
6:33
Теплый свитер и зонт не забудь: какая погода ожидается в Москве 30 октября
6:23
Си Цзиньпин заявил о важности сотрудничества Китая и США
6:13
«Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео