Теплый свитер и зонт не забудь: какая погода ожидается в Москве 30 октября

Зима не торопится в столицу, но и Солнце жителей города пока не порадует.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Облачность с прояснениями и периодический небольшой дождь ожидают жителей столичного региона 30 октября. Соответствующий прогноз Гидрометцентра опубликован на официальном сайте организации. Днем температура воздуха в Москве будет колебаться от +6 до +8 градусов, а ночью снизится до +4 градусов.
В Подмосковье, по данным синоптиков, будет немного прохладнее. Днем столбик термометра поднимется на 4-9 градусов выше нуля, ночью может упасть до +1 градуса. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на показателе 747 миллиметров ртутного столба.
Как прежде сообщал начальник ситуационного центра «Росгидромета» Юрий Варакин в беседе с «Радио 1», в конце октября в столице и Московской области Солнце уже не покажется, хотя температурные нормы будут превышены на 4–5 градусов, а в начале ноября наступит небольшое похолодание.
При этом снег, по информации руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, не выпадет. В первых числах ноября температура воздуха будет выше нормы на 3-4 градуса. А отсутствие снега эксперты связывают с некоторыми положительными аномалиями.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробный прогноз погоды на ноябрь 2025 года.
