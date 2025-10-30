Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 10 0

БПЛА поразили над Брянской, Воронежской, Нижегородской и другими областями.

Сколько беспилотников сбили над Россией 30 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Самый массированный налет снова был совершен на территорию Брянской области — над ней сбито 48 БПЛА. Над Воронежской областью поразили 28 беспилотников, над Нижегородской — 16, над Калужской — 15.

Еще 14 дронов ликвидировали над Ростовской областью, и 10 — над Курской. По девять летательных аппаратов противника поразили над территорией Московского региона и Тульской области, шесть сбитых БПЛА летели непосредственно на Москву.

Также по пять дронов уничтожено над территорией Рязанской, Волгоградской и Новгородской областей, и по четыре — над территорией Белгородской и Орловской областей, а также Республики Крым. Еще один беспилотник поразили над территорией Липецкой области.

Ранее 5-tv.tu писал, что в результате атак украинских дронов по приграничным муниципалитетам Белгородской области пострадали два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
29 окт
Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
27 окт
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой
27 окт
Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
25 окт
Силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Москвой
25 окт
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве
24 окт
Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ
23 окт
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве
23 сент
Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь
23 сент
В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников
23 сент
Средства ПВО сбили 17 беспилотников на подлете к Москве
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

8:52
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
8:47
«Не от котлет, а от лет»: что мешает актрисе Татьяне Догилевой похудеть
8:32
Активное Солнце: какой будет магнитная буря 30 октября 2025 года
8:18
Ретро-футуризм и природные оттенки: как украсить елку к Новому году
8:05
Трамп заявил о сохранении пошлин США против Китая на уровне 47%
8:03
В Симферополе фура рухнула с моста на железнодорожные пути

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео