Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 116 0

Также пострадали девять жилых домов.

Последствия атаки украинских беспилотников 29 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили производственное помещение агропромышленного предприятия в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в официальном Telegram-канале.

«Прошедшей ночью враг совершил попытку массированной атаки по территории нашей области», — подчеркнул глава региона.

В результате удара, по предварительным данным, также повреждены девять жилых домов. На местах работают оперативные и экстренные службы, осмотр продолжится в светлое время, уточнил Богомаз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брянская область подверглась наиболее массированному среди субъектов РФ удару ВСУ в течение прошедшей ночи — силы ПВО поразили над регионом 46 беспилотников противника.

С момента начала Специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Противник использует для ударов не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, обстреливая приграничные территории страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
29 окт
Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ
28 окт
Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
28 окт
Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России
27 окт
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой
27 окт
Силы ПВО России за минувшую ночь сбили 193 украинских дрона над регионами РФ 
27 окт
ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области
27 окт
Новый чешский беспилотник FPV-2 уничтожен системой «Купол Донбасса»
26 окт
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа
26 окт
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:09
Актриса Каштанова раскрыла, что было главным приоритетом в жизни Романа Попова
11:00
Один погиб, трое ранены: медведица напала на группу людей
10:50
Автомобилистам без флага РФ на номере грозит штраф
10:42
ФСБ задержала агента Киева за подготовку теракта на Ставрополье
10:30
Прямая атака США: почему передача Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне
10:15
«Это уже второй раз»: полицейские снова нашли тело девушки в спортивной сумке

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео