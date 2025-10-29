Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
Также пострадали девять жилых домов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили производственное помещение агропромышленного предприятия в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в официальном Telegram-канале.
«Прошедшей ночью враг совершил попытку массированной атаки по территории нашей области», — подчеркнул глава региона.
В результате удара, по предварительным данным, также повреждены девять жилых домов. На местах работают оперативные и экстренные службы, осмотр продолжится в светлое время, уточнил Богомаз.
Ранее 5-tv.ru писал, что Брянская область подверглась наиболее массированному среди субъектов РФ удару ВСУ в течение прошедшей ночи — силы ПВО поразили над регионом 46 беспилотников противника.
С момента начала Специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Противник использует для ударов не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, обстреливая приграничные территории страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 окт
- Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
- 29 окт
- Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ
- 28 окт
- Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
- 28 окт
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России
- 27 окт
- Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой
- 27 окт
- Силы ПВО России за минувшую ночь сбили 193 украинских дрона над регионами РФ
- 27 окт
- ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области
- 27 окт
- Новый чешский беспилотник FPV-2 уничтожен системой «Купол Донбасса»
- 26 окт
- Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа
- 26 окт
- Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
Читайте также
100%
Нашли ошибку?