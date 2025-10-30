ВС РФ освободили Садовое и Красногорское в Харьковской и Запорожской областях

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

В Минобороны РФ рассказали об успеха российской армии в зоне СВО.

ВС РФ освободили Садовое и Красногорское

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Российские войска освободили Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт в Запорожской области был освобожден усилиями подразделений группировки войск «Восток», а в Харьковской области продвижение обеспечили действия подразделений «западной» группировки войск.

На данных участках фронта противник около 500 боевиков за сутки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

