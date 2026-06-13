Армия России освободила 172 здания в Константиновке ДНР за сутки

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Во время боевых действий в городе были уничтожены до 40 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Какие территории ДНР освободили российские военные 13 июня

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вооруженные силы России за сутки освободили 172 здания в Константиновке ДНР. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе точных боевых действий в городе были уничтожены до 40 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Также в Минобороны отметили, что российские штурмовые группы ведут дальнейшее продвижение в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок. Кроме того, военные завершают зачистку Первомайского района.

В общем в зоне ответственности Южной группировки войск, как сообщили в ведомстве, за сутки вражеские формирования потеряли до 115 боевиков. Также были уничтожены танк Leopard 2 немецкого производства, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

До этого в Минобороны России сообщали, что российские военные полностью взяли под контроль восточные районы Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. В ведомстве тогда отмечали, что ВС РФ продолжают действия против окруженной группировки ВСУ в юго-западной части Константиновки и на территории местного металлургического завода.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил о ежедневном продвижении в зоне СВО.

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