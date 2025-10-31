Си Цзиньпин готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из стран Африки

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 23 0

Лидер КНР также подтвердил приверженность к созданию новых возможностей для развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Что сказал Си Цзиньпин об Африке в ходе саммита АТЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявил о готовности ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран.

Кроме того, в рамках АТЭС китайский лидер призвал участников к сохранению свободной торговли, поддержке промышленности и обеспечению бесперебойных цепочек поставок. Он также выразил устойчивое намерение в создании новых возможностей для развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Си Цзиньпин также подтвердил приверженность к созданию новых возможностей для развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Саммит АТЭС 2025 проходит с 31 октября по 1 ноября 2025 года в Кенджу, Республика Корея. На встрече представители 19 государств и 2 регионов объединения попытаются выработать общую позицию по вопросам международной торговли, искусственного интеллекта (ИИ), цепочек поставок, демографические проблемы и другие глобальные вызовы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 30 октября рано утром прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров китайский лидер подчеркнул важность сотрудничества двух стран для взаимного успеха и процветания и выразил готовность укреплять основу взаимовыгодных связей. По итогам переговоров Трамп заявил, что снизит таможенные пошлины против Китая на 10% и назвал их встречу «замечательной».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
Си Цзиньпин готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из стран Африки
6:13
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский опорный пункт. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака
5:39
«Невозможно перехватить»: как Запад реагирует на российский «Посейдон»
5:21
Обучение новому и уход от старого: что говорит Лунный календарь на ноябрь 2025
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 ноября

Сейчас читают

Голливудский актер Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца
Загадочный след: ученые зафиксировали изменение цвета 3I/ATLAS
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео