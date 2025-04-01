Славянофобские конвульсии: зачем Киев отделяет украинское православие от русского

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 32 0

Историк Засорин: гонения УПЦ — это политические конвульсии киевского режима

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Нападки на УПЦ начались еще при Петре Порошенко*.

Гонения Украинской православной церкви (УПЦ) — это политические конвульсии славянофобского киевского режима. Об этом 5-tv.ru заявил историк, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ —Сергей Засорин.

По словам эксперта, захват Киево-Печерской лавры и другие действия, направленные против УПЦ, являются безбожными и антиисторическими.

«Это какие-то такие политические конвульсии современного украинского режима, конечно, безбожного, конечно, антиисторического, конечно, не просто русофобского, а славянофобского. Потому что тем самым они лишают великих украинцев, с которыми они носятся, как дурак с писанной торбой, нашего общего прошлого», — пояснил Засорин.

Историк отметил, что это не первые нападки киевских властей на УПЦ. Все началось еще во время правления бывшего президента Нежалежной Петра Порошенко*, который уже тогда хотел отделить украинское православие от русского.

«Это стремление создать совершенно независимую Украинскую православную церковь и получить на то благословение в Константинополе (сегодня — город Стамбул. — Прим. ред.). Это попытка прикарманить, другого слова и не подберешь, те бесценные реликвии, которые не только в Киево-Печерской лавре, на территории пока Украины хранятся, а в целом», — заявил Засорин.

Ключевым, по мнению специалиста, стала национализация Киево-Печерской лавры, то есть передача территорий монастыря в пользу государства.

К слову, сегодня представители Министерства культуры Украины снова пришли к мощам святых в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил телеканал «Первый казацкий» в своем Telegram-канале.

«Богохульники из Министерства культуры направляются в Ближние пещеры. <…> Издевательства над монастырем и нашими святынями продолжаются», — говорится в сообщении телеканала.

На одном из фрагментов видео, снятом на территории монастыря, можно рассмотреть мужчину, который несет в руках инструмент, напоминающий топор на длинной ручке.

Полицейские и представители украинского Минкульта 28 марта захватили Киево-Печерскую лавру. После чего они перекрыли доступ в Ближние и Дальние пещеры монастыря, где хранятся мощи православных святых. Там была выставлена охрана и заменены замки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем украинские власти захватили пещеры в Киево-Печерской лавре.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга

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