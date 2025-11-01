«Гиацинт-С» уничтожил вражеский пункт управления БПЛА

Расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» из состава артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

После получения координат цели от разведывательных беспилотников расчет «Гиацинта-С» оперативно снял маскировку и выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию.

Прибыв на место, военнослужащие произвели наводку орудия, выполнили зарядку и несколькими точными выстрелами с последующей корректировкой поразили вражеские объекты. После выполнения огневой задачи расчет быстро покинул позицию, чтобы избежать ответного контрбатарейного удара и атак FPV-дронов противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX