Силы ПВО России уничтожили 164 дрона боевиков ВСУ за ночь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Большинство беспилотников было ликвидировано над Черным морем и Краснодарским краем.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 2 ноября

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 ноября ликвидировали 164 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря — 39, над Краснодарским краем — 32 и в Республике Крым — 26. Еще 20 беспилотников ликвидировали над Брянской областью, по девять — над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями.

Кроме того, шесть дронов были уничтожены в Липецкой области, пять — в Воронежской, три — над Азовским морем, по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями.

Ранее, 1 ноября, Минобороны РФ сообщало о перехвате 29 беспилотников, уничтоженных за три часа над территорией России и акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 нояб
Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России
1 нояб
В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона
1 нояб
В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
1 нояб
Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
1 нояб
Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников
31 окт
Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ 
31 окт
Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
29 окт
Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Вреднее сигарет? Как солярий разрушает ДНК и ведет к раку кожи
9:42
Силы ПВО России уничтожили 164 дрона боевиков ВСУ за ночь
9:25
«Не останется людей»: депутат Рады о том, что ждет Украину при Зеленском
9:00
Зуд в теле — предвестник судьбы? К чему чешутся ладони, нос и ухо
8:40
США и Китай восстановили военные контакты для снижения напряженности
8:22
Пророссийские хакеры получили информацию о чиновниках офиса Зеленского

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео