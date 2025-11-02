Силы ПВО России уничтожили 164 дрона боевиков ВСУ за ночь

Большинство беспилотников было ликвидировано над Черным морем и Краснодарским краем.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 ноября ликвидировали 164 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря — 39, над Краснодарским краем — 32 и в Республике Крым — 26. Еще 20 беспилотников ликвидировали над Брянской областью, по девять — над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями.
Кроме того, шесть дронов были уничтожены в Липецкой области, пять — в Воронежской, три — над Азовским морем, по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями.
Ранее, 1 ноября, Минобороны РФ сообщало о перехвате 29 беспилотников, уничтоженных за три часа над территорией России и акваторией Черного моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 нояб
- Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России
- 1 нояб
- В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона
- 1 нояб
- В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
- 1 нояб
- Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
- 1 нояб
- Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников
- 31 окт
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ
- 31 окт
- Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
- 30 окт
- Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
- 29 окт
- Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
- 29 окт
- Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
Читайте также
100%
Нашли ошибку?