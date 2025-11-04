Средства ПВО РФ сбили 85 дронов боевиков ВСУ над регионами России за ночь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 82 0

Большинство беспилотников было уничтожено в воздушном пространстве Воронежской области.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 4 ноября

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 85 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые атаковали российские регионы в ночь с 3 на 4 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 ноября 2025 года до 07:00 4 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

По информации Минобороны, наибольшее количество атакующих дронов — 40 — было сбито над территорией Воронежской области. Еще 20 беспилотников уничтожено в небе над Нижегородской областью, десять — над Белгородской, шесть — над Курской.

Кроме того, четыре беспилотных аппарата ликвидированы над Липецкой областью, по два — над Волгоградской областью и Республикой Башкортостан, еще один дрон ВСУ сбит над Саратовской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Рыльске в Курской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

