Средства ПВО РФ сбили 85 дронов боевиков ВСУ над регионами России за ночь

Большинство беспилотников было уничтожено в воздушном пространстве Воронежской области.
Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 85 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые атаковали российские регионы в ночь с 3 на 4 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 ноября 2025 года до 07:00 4 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
По информации Минобороны, наибольшее количество атакующих дронов — 40 — было сбито над территорией Воронежской области. Еще 20 беспилотников уничтожено в небе над Нижегородской областью, десять — над Белгородской, шесть — над Курской.
Кроме того, четыре беспилотных аппарата ликвидированы над Липецкой областью, по два — над Волгоградской областью и Республикой Башкортостан, еще один дрон ВСУ сбит над Саратовской областью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Рыльске в Курской области.
