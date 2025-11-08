Силы ПВО РФ уничтожили 79 украинских дронов над регионами страны

|
Борис Сатаров
Больше всего беспилотников было сбито над Ростовской областью.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 8 ноября

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.

Над Ростовской областью было сбито наибольшее количество дронов — 36. В Брянской области ликвидировали 10 беспилотников, в Курской — 9, а в Волгоградской — 8. Над Белгородской областью и Республикой Крым уничтожили по 5 БПЛА. В Саратовской области перехватили 3 дрона, а над Воронежской, Смоленской и Орловской — по одному.

Предыдущей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников. Пять из них были сбиты над Крымом, три — над Брянской областью, два — над Курской областью и один — над Калужской областью.

Ранее 5-tv.ru сообща, что Российские войска применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» для удара по месту дислокации 411-го отдельного полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины в районе Варваровки Донецкой Народной Республики на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции.

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов провели разведку и обнаружили скопление боевиков, вооруженных техникой. В результате была нанесена точная ракетная атака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
