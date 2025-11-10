На Филиппины обрушился второй за неделю разрушительный тайфун
Скорость ураганного ветра достигает 65 метров в секунду.
Кадры разрушительного тайфуна, который сейчас бушует на Филиппинах, уже второй за неделю. Под удар стихии попали в том числе туристические районы. Ураганный ветер достигает 65 метров в секунду. А гигантские волны затопили прибрежные города.
К этой минуте известно, что погибли двое. Во многих районах пропало электричество и связь. Более миллиона жителей покинули свои дома. Заложниками стихии на курортах архипелага оказались сотни россиян. Из-за урагана там отменяют авиарейсы.
Ранее 5-tv.ru писал, что сотни российских туристов не могут покинуть Вьетнамский полуостров. Один из самых разрушительных тайфунов в Азии в этом сезоне дошел до его берегов.
Морские волны поднимаются до десяти метров. В таких условиях запрещено принимать и отправлять рейсы. Ураган сносит все на своем пути. Ветер такой силы, что с легкостью срывает крыши и с корнями вырывает деревья. Все это дополняют массовые перебои со светом. Многие районы полностью обесточены. Не работают шесть аэропортов, а завалы на дорогах сильно осложняют эвакуацию населения.
