Уничтожение пункта управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 141 0

Минобороны РФ показало кадры работы нашей артиллерии в в Херсонской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Военнослужащие артиллерийской бригады 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, минометов, бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БпЛА и живой силы ВСУ в Херсонской области.

Операторами воздушной разведки было выявлено передвижение противника в жилых домах, откуда неоднократно запускались различные типы дронов. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона.

Артиллеристы, получив координаты, размоскировали орудие, навелись на цель, одним пристрелочным и вторым прямым попаданием уничтожили пункт управления БпЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«Как отработаем, потом минут через 5-10 начинается ответка — ствольная артиллерия бить, 155-я, или кассетные боеприпасы. Успеваем замаскировать орудие за это время и уйти в укрытие», — рассказал командир орудия с позывным «Чипер».

После доклада с командного пункта о поражении цели, расчеты оперативно маскируют орудие и отходят в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника.

Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведётся с помощью воздушного разведчика самолетного типа «Скат». Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
12 нояб
Охлобыстин: уничтожившим Abrams российским военным выплатили 10 млн рублей
12 нояб
Ми-28нм ударил по позиции ВСУ в лесистой местности. Лучшее видео из зоны СВО
12 нояб
Оборона посыпалась: группа элитных морпехов ВСУ сдалась в плен в Димитрове
11 нояб
ВС РФ освободили Новоуспеновское в Запорожской области
11 нояб
Российские «Молнии» бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 нояб
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
10 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР
10 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области
10 нояб
FPV-дроны совершили налет на ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
10 нояб
Танки Т-72Б3М крушат позиции противника. Лучшее видео из зоны СВО
+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
В России создали войска беспилотных систем
10:50
Без передозировки: как рассчитать безопасную норму кофе для себя
10:39
В США учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего школьника
10:31
ФСБ пресекла попытку ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области
10:15
В поисках «перезагрузки»: зумеры стали массово ложиться в психиатрические клиники
10:00
«Попросили принести палец»: очевидец о первых минутах после взрыва в Красногорске

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
На черный день: психолог объяснила, зачем супруги скрывают деньги от партнеров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году