По делу «Крокуса» закончили допрашивать и оглашать показания потерпевших

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 66 0

Суд начал исследовать письменные доказательства.

Суд закончил опрашивать потерпевших по делу «Крокуса»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Второй Западный окружной военный суд завершил допросы, а также оглашение показаний потерпевших и свидетелей по делу о теракте в подмосковном концертом зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет ТАСС.

Процесс проходил в закрытом режиме. За два месяца общее количество оглашенных в суде показаний составило больше тысячи. Следствие в рамках рассмотрения уголовного дела опросило потерпевших, сотрудников полиции и работников «Крокуса».

В настоящее время суд перешел к другой стадии разбирательства — к исследованию письменных доказательств. Среди них — результаты судебно-медицинских экспертиз и другие материалы.

Всего по делу «Крокуса» потерпевшими признаны свыше 1,7 тысячи человек. На скамье подсудимых находятся 19 обвиняемых. Их родственники не принимают участие в слушаниях, так как почти все они проживают в других странах.

Собеседник ТАСС уточнил, что за два месяца суда поведение всех четверых непосредственных исполнителей теракта не изменилось. Они все так же равнодушны к происходящему.

Теракт в Подмосковье произошел 22 марта 2024 года. За несколько минут до начала концерта боевики ворвались в зал и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар в здании. В результате трагедии погибли 149 человек, 609 получили ранения, один до сих пор числится пропавшим без вести.

Ранее, писал 5-tv.ru, на покупку оружия организаторы теракта в «Крокусе» выделили 350 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

