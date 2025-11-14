Просто наступает зима: Петербург накрыли снегопады

Эфирная новость 42 0

В Мурманске же уже бушует снежный шторм.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Водителям в Петербурге больше нельзя откладывать замену летней резины. Этим утром в городе пошел снег. Крупные хлопья заметили в нескольких районах. А верхние этажи Лахта-центра были вовсе едва видны из-за метели. Сейчас температура на улице плюсовая, и не поднимется выше пяти градусов. Но ближе к вечеру похолодает, местами вновь пройдет мокрый снег.

В Мурманске прямо сейчас закрывают школы и перекрывают дороги. На улицах города бушует снежный шторм. Порывы ветра превышают 25 метров в секунду. В пригородах оборваны провода — люди жалуются на отсутствие света, плохо работает интернет.

Ранее 5-tv.ru писал, что снег покрыл уже 80% территории России. В европейской части страны зимние осадки зафиксированы в СЗФО, НАО, на востоке Архангельской области и в Республике Коми. Территории ДВФО, СФО и УРФО уже покрыты снегом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
14 нояб
Зима ожидается морознее предыдущей: Вильфанд дал подробный прогноз
12 нояб
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
11 нояб
Аномальное тепло отступает: синоптики озвучили точный прогноз для Москвы
10 нояб
На Филиппины обрушился второй за неделю разрушительный тайфун
10 нояб
Синоптик спрогнозировала теплую погоду в середине недели в Москве
7 нояб
«Поднять не получится»: как поддержать иммунитет в межсезонье
6 нояб
Когда ждать снег в Москве и Петербурге: прогноз погоды на ноябрь 2025 года
1 нояб
Лариса Долина: «Песня „Погода в доме“ могла бы войти в школьную программу»
1 нояб
Зонт рано убирать: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 1 ноября
30 окт
Специалисты прогнозируют эпидемию холеры на Гаити из-за урагана «Мелисса»
+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
В Челябинской области задержали ряд руководителей ФСИН
12:52
Рэп и фольклор: ST представил новый альбом «ПодСказки»
12:45
Просто наступает зима: Петербург накрыли снегопады
12:34
Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах
12:30
Суд приговорил к 8 годам колонии рэпера Obe1Kanobe за создание наркоплантации
12:27
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области

Сейчас читают

«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году