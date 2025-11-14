Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 74 0

Большинство дронов было сбито над территорией Белгородской области.

Сколько дронов ВСУ сбили вечером 14 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в промежутке с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 13 украинских дронов.

Уточняется, что шесть дронов было сбито над территорией Белгородской области, пять — над Брянской, один БПЛА был уничтожен над территорией Курской области, и еще один — над республикой Крым.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, силы ПВО за три часа ликвидировали 10 украинских дронов над регионами России.

