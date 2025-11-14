Силы ПВО за три часа ликвидировали 10 украинских дронов над регионами России

Большинство беспилотников боевики ВСУ направили на Брянскую область.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) днем за три часа ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале.
«В период с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в публикации ведомства.
Уточнялось, что четыре боевых дрона сбили над территорией Брянской области, три БПЛА — над Курской областью, еще два дрона — над Республикой Крым и один беспилотник уничтожили над Белгородской областью.
Российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом боевики киевского режима задействуют как беспилотники, так и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО за ночь сбили 216 украинских дронов над регионами России.
