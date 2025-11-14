Пора утепляться: метеоролог спрогнозировал рекордно холодный декабрь 2025 года

Первый месяц зимы может войти в историю как один из самых аномальных за последние 150 лет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Декабрь 2025 года обещает быть непредсказуемым и, возможно, войдет в историю как один из самых аномальных за последние 150 лет. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал метеоролог Михаил Семенов.
«Согласно последним расчетам специалистов, в предстоящем декабре будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах страны», — уточнил специалист.
По словам Семенова, экстремальные погодные явления вызваны, в частности, усилением арктических холодных ветров и более активными атмосферными фронтами. Эти фронты затронут центральные и восточные регионы России, а также северные территории.
По прогнозам специалиста, в Якутии температура воздуха может упасть ниже минус 50 градусов при осадках свыше 200 миллиметров. В Иркутской области ожидается понижение температуры до минус 43 градусов, а в Мурманске и Республике Коми — до минус 45 градусов, при этом объем осадков может превысить 100 миллиметров, с порывами ветра до 30 метров в секунду и частыми снежными бурями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Санкт-Петербург накрыли снегопады.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 нояб
- Просто наступает зима: Петербург накрыли снегопады
- 14 нояб
- Зима ожидается морознее предыдущей: Вильфанд дал подробный прогноз
- 12 нояб
- Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
- 11 нояб
- Аномальное тепло отступает: синоптики озвучили точный прогноз для Москвы
- 10 нояб
- На Филиппины обрушился второй за неделю разрушительный тайфун
- 10 нояб
- Синоптик спрогнозировала теплую погоду в середине недели в Москве
- 7 нояб
- «Поднять не получится»: как поддержать иммунитет в межсезонье
- 6 нояб
- Когда ждать снег в Москве и Петербурге: прогноз погоды на ноябрь 2025 года
- 1 нояб
- Лариса Долина: «Песня „Погода в доме“ могла бы войти в школьную программу»
- 1 нояб
- Зонт рано убирать: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 1 ноября
Читайте также
81%
Нашли ошибку?