Пора утепляться: метеоролог спрогнозировал рекордно холодный декабрь 2025 года

|
Первый месяц зимы может войти в историю как один из самых аномальных за последние 150 лет.

Какая погода будет в декабре 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Погода

Декабрь 2025 года обещает быть непредсказуемым и, возможно, войдет в историю как один из самых аномальных за последние 150 лет. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал метеоролог Михаил Семенов.

«Согласно последним расчетам специалистов, в предстоящем декабре будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах страны», — уточнил специалист.

По словам Семенова, экстремальные погодные явления вызваны, в частности, усилением арктических холодных ветров и более активными атмосферными фронтами. Эти фронты затронут центральные и восточные регионы России, а также северные территории.

По прогнозам специалиста, в Якутии температура воздуха может упасть ниже минус 50 градусов при осадках свыше 200 миллиметров. В Иркутской области ожидается понижение температуры до минус 43 градусов, а в Мурманске и Республике Коми — до минус 45 градусов, при этом объем осадков может превысить 100 миллиметров, с порывами ветра до 30 метров в секунду и частыми снежными бурями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Санкт-Петербург накрыли снегопады.

Погода
