Силы ПВО России уничтожили украинские беспилотники над несколькими регионами

Борис Сатаров
Борис Сатаров 47 0

Минобороны раскрыло подробности нескольких серий перехватов дронов боевиков ВСУ в разных областях страны.

Сколько дронов ВСУ сбили вечером 16 ноября

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны России за три часа перехватили и уничтожили пять беспилотных аппаратов ВСУ в различных регионах страны вечером 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, по два дрона были ликвидированы над Курской и Брянской областями. Еще один аппарат сбили в небе над Белгородской областью. Все цели уничтожены в ходе дежурных мероприятий противовоздушной обороны.

Позднее Минобороны также проинформировало об уничтожении шести украинских БПЛА за шесть часов в небе над регионами Центрального федерального округа. Эти данные были опубликованы в Telegram-канале министерства.

Кроме того, пресс-служба ведомства сообщила, что за минувшую ночь ПВО сбили 57 украинских дронов над несколькими областями. В числе перехваченных — 23 аппарата над Самарской областью, 17 над Волгоградской, по пять над Саратовской и Ростовской областями, три над Курской и Воронежской и один над Брянской.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
Силы ПВО России уничтожили украинские беспилотники над несколькими регионами
