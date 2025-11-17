Гололед привел к хаосу на трассах в Подмосковье

Эфирная новость

Сегодня в Москве и области ожидают ледяной дождь, жителей призвали быть особенно бдительными.

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Массовая авария с грузовиками произошла на трассе в Подмосковье из-за гололеда

Прежде всего кадры из Подмосковья, которые самым ярким образом показывают важность своевременной замены летней резины на зимнюю.

На скользкой дороге многотонные грузовики ничего не смогли противопоставить законам физики. В итоге несколько легковушек превратились в груду металлолома. Водители и пассажиры успели отойти, обошлось без жертв. Но один человек все-таки получил травмы, его отправили в больницу.

Сегодня в Москве и области ожидают ледяной дождь. Госавтоинспекция призывает к особой бдительности как автовладельцев, так и пешеходов.

