Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 65 0

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

За семичасовой период российские средства противовоздушной обороны перехватили 40 украинских беспилотников, сбитых над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны РФ, из общего числа дронов 26 были уничтожены над акваторией Черного моря, восемь — в воздушном пространстве Республики Крым, а еще шесть — над территорией Белгородской области.

С момента объявления президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года о начале специальной военной операции российские области продолжают подвергаться ударам со стороны украинских вооруженных формирований. Для атак последователи киевского режима используют как беспилотники, так и ракетное вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю пресекла 366 террористических атак, которые боевики киевского режима пытались осуществить с помощью беспилотников.

В воздушном пространстве над Донецком и Макеевкой было уничтожено 298 дронов, а над Горловкой — еще 142. Формирования Вооруженных сил Украины использовали для ударов чешские боевые БПЛА, однако их попытки нанести ущерб важным объектам региона были сорваны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
23 нояб
США обсуждают передачу Tomahawk Украине после заключения мирной сделки
23 нояб
ВС РФ освободили Петровское в ДНР, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области
23 нояб
Разведка сверху, штурм снизу: российские подразделения берут новые рубежи под Красноармейском
23 нояб
Крупные успехи: ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов
22 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
22 нояб
«Оса-АКМ» сбила кипрский беспилотник ВСУ H10 Poseidon. Лучшее видео из зоны СВО
22 нояб
Су-25 разгромили пункт запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 нояб
Орбан: реакция на мирный план США покажет, состоится ли саммит в Будапеште
21 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Радостное в Днепропетровской области
21 нояб
СБУ давала четкие инструкции пытавшемуся взорвать ж/д пути на Кубани террористу
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году