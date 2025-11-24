Средства противовоздушной обороны России за последнюю неделю уничтожили 570 украинских беспилотников, вторгавшихся в воздушное пространство РФ. Это следует из подсчетов, представленных «РИА Новости» 24 ноября.

Отмечается, что наиболее интенсивной стала ночь на 23 ноября — тогда ПВО сбила 75 дронов. Кроме того, Брянская область за ту же неделю подвергалась атакам БПЛА 12 раз.

С момента объявления президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года о начале специальной военной операции российские регионы регулярно становятся целью атак украинских вооруженных сил. Для нанесения ударов сторонники киевского режима используют не только беспилотники, но и ракетные системы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

