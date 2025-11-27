«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы

Ноябрь в российских столицах выдался аномальный — второй самый теплый за всю историю наблюдений. Какой будет зима?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ведущая Дублюк: первые морозы придут в Москву и Петербург в начале декабря
К Москве и Петербургу подбирается морозный декабрь. Как начнется зима в двух столицах, журналистам URA.RU рассказала ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк. Она отметила, что ноябрь 2025 года выдался необычным. Средняя температура воздуха составила около 4 градусов выше нуля. Для Москвы это второй такой теплый ноябрь за всю историю метеорологических наблюдений.
В последний осенний месяц в обоих городах выпало рекордное количество осадков. В Москве в основном дожди, а в Петербурге с 14 числа идет снег, его высота достигает 1-5 сантиметров.
Обе столицы перевыполнили месячную норму осадков — это еще одна причина, по которой этот ноябрь синоптики называют уникальным.
Перед наступлением зимы, по словам Дублюк, в Москве и Петербурге ожидается «последний всплеск тепла» — привет от южных циклонов, приносящих воздух со Средиземноморья. Температура может повыситься до 6-7 градусов, после чего постепенно пойдет на убыль. А затем уже точно придется достать шубку из гардероба — ожидается похолодание.
«В начале декабря, словно по календарю, погода приобретет совсем другой характер. Синоптические процессы резко изменятся», — отметила ведущая.
Мороз без солнца. И без снега
Из-за устойчивого антициклона над Казахстаном и востоком Европейской части России в центральные районы страны, на северо-запад и Восточную Европу придут холода. Кроме того, прекратятся почти ежедневные осадки, ни дождя, ни снега в первую декаду декабря не планируется. Небо будет облачным, столбик термометра опустится на 1-6градусов ниже нуля ночью, а днем застынет на нулевой отметке — максимум + 2 градуса.
Солнце, хоть оно и будет прятаться за облаками, повлияет на прогрев воздуха в светлое время суток, но с его заходом приземный слой атмосферы начнет быстро охлаждаться. Несмотря на первые заморозки, первая декада декабря все равно останется немного теплее климатической нормы. Прогнозы на вторую половину месяца пока расплывчаты — окрепнут ли морозы и будет ли Новый год белоснежным, синоптики утверждать не готовы. Более точные данные появятся к концу первой декады.
Ранее 5-tv.ru поздравлял с 69-м днем рождения легенду — главного синоптика 78 канала Юрия Дормидонтова, который вот уже четверть века воспевает погоду в Петербурге. Он выходит в эфир хоть в знойную жару, хоть в ураганный ливень, все это приправляя невероятно колоритной подачей и даже стихами. Ролики с его участием набирают миллионы просмотров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 нояб
- «Погоду надо обожать»: синоптик Юрий Дормидонтов отмечает день рождения
- 25 нояб
- Снова слякоть? Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы 25 ноября
- 24 нояб
- Ледяной дождь в Москве превратил дороги в каток
- 24 нояб
- Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей 24 ноября
- 23 нояб
- Мороз крепчает: резкое похолодание прогнозируется сразу в трех округах России
- 23 нояб
- Желтый уровень опасности: снегопад накрыл Московский регион
- 21 нояб
- МЧС России предупредило москвичей о тумане с видимостью 200 — 700 метров
- 21 нояб
- Пора достать зимнюю резину: какая погода будет в Москве и Петербурге на выходных
- 20 нояб
- От +22 до 0: какая погода ждет россиян в ближайшие дни
- 20 нояб
- Зима без рекордов: чего ждать россиянам от грядущего холодного сезона
Читайте также
93%
Нашли ошибку?