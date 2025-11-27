«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы

Ведущая Дублюк: первые морозы придут в Москву и Петербург в начале декабря

К Москве и Петербургу подбирается морозный декабрь. Как начнется зима в двух столицах, журналистам URA.RU рассказала ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк. Она отметила, что ноябрь 2025 года выдался необычным. Средняя температура воздуха составила около 4 градусов выше нуля. Для Москвы это второй такой теплый ноябрь за всю историю метеорологических наблюдений.

В последний осенний месяц в обоих городах выпало рекордное количество осадков. В Москве в основном дожди, а в Петербурге с 14 числа идет снег, его высота достигает 1-5 сантиметров.

Обе столицы перевыполнили месячную норму осадков — это еще одна причина, по которой этот ноябрь синоптики называют уникальным.

Перед наступлением зимы, по словам Дублюк, в Москве и Петербурге ожидается «последний всплеск тепла» — привет от южных циклонов, приносящих воздух со Средиземноморья. Температура может повыситься до 6-7 градусов, после чего постепенно пойдет на убыль. А затем уже точно придется достать шубку из гардероба — ожидается похолодание.

«В начале декабря, словно по календарю, погода приобретет совсем другой характер. Синоптические процессы резко изменятся», — отметила ведущая.

Мороз без солнца. И без снега

Из-за устойчивого антициклона над Казахстаном и востоком Европейской части России в центральные районы страны, на северо-запад и Восточную Европу придут холода. Кроме того, прекратятся почти ежедневные осадки, ни дождя, ни снега в первую декаду декабря не планируется. Небо будет облачным, столбик термометра опустится на 1-6градусов ниже нуля ночью, а днем застынет на нулевой отметке — максимум + 2 градуса.

Солнце, хоть оно и будет прятаться за облаками, повлияет на прогрев воздуха в светлое время суток, но с его заходом приземный слой атмосферы начнет быстро охлаждаться. Несмотря на первые заморозки, первая декада декабря все равно останется немного теплее климатической нормы. Прогнозы на вторую половину месяца пока расплывчаты — окрепнут ли морозы и будет ли Новый год белоснежным, синоптики утверждать не готовы. Более точные данные появятся к концу первой декады.

