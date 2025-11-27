Укатился с горки: водитель автобуса в Новокузнецке спасла ребенка во время метели
Мальчик один шел сквозь пургу вдоль дороги.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Ясько; 5-tv.ru
Водитель автобуса в Новокузнецке спасла ребенка во время метели
Водитель автобуса в Новокузнецке спасла пятилетнего мальчика. Во время рейса женщина заметила на обочине трассы ребенка.
В сильную метель он шел вдоль дороги, пробираясь через сугробы. Водитель остановила автобус и впустила его в салон. После — вызвала службы спасения и передала ребенка полиции. Выяснилось, что мальчик катался на горке, но как оказался так далеко от дома — объяснить не смог.
Ранее 5-tv.ru писал, что в центральном Вьетнаме на помощь жителям, которые пострадали от разрушительного наводнения, пришли российские туристы. В Нячанге они спасли по меньшей мере 40 человек, которые оказались блокированными в затопленных домах.
Россияне, проживающие во Вьетнаме продолжительное время, а таких там около двух тысяч, даже организовали в регионе волонтерское движение. Они готовят и развозят еду, а также собирают вещи для пострадавших.
