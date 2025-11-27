Укатился с горки: водитель автобуса в Новокузнецке спасла ребенка во время метели

Эфирная новость 25 0

Мальчик один шел сквозь пургу вдоль дороги.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Ясько; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Водитель автобуса в Новокузнецке спасла ребенка во время метели

Водитель автобуса в Новокузнецке спасла пятилетнего мальчика. Во время рейса женщина заметила на обочине трассы ребенка.

В сильную метель он шел вдоль дороги, пробираясь через сугробы. Водитель остановила автобус и впустила его в салон. После — вызвала службы спасения и передала ребенка полиции. Выяснилось, что мальчик катался на горке, но как оказался так далеко от дома — объяснить не смог.

Ранее 5-tv.ru писал, что в центральном Вьетнаме на помощь жителям, которые пострадали от разрушительного наводнения, пришли российские туристы. В Нячанге они спасли по меньшей мере 40 человек, которые оказались блокированными в затопленных домах.

Россияне, проживающие во Вьетнаме продолжительное время, а таких там около двух тысяч, даже организовали в регионе волонтерское движение. Они готовят и развозят еду, а также собирают вещи для пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
27 нояб
Могут представлять угрозу: на Марсе впервые зафиксировали молнии
27 нояб
«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
25 нояб
«Погоду надо обожать»: синоптик Юрий Дормидонтов отмечает день рождения
25 нояб
Снова слякоть? Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы 25 ноября
24 нояб
Ледяной дождь в Москве превратил дороги в каток
24 нояб
Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей 24 ноября
23 нояб
Мороз крепчает: резкое похолодание прогнозируется сразу в трех округах России
23 нояб
Желтый уровень опасности: снегопад накрыл Московский регион
21 нояб
МЧС России предупредило москвичей о тумане с видимостью 200 — 700 метров
21 нояб
Пора достать зимнюю резину: какая погода будет в Москве и Петербурге на выходных
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Эффективное закрытие года: астропрогноз для всех знаков зодиака на декабр...

Последние новости

22:19
«Настоящий джентельмен»: Наталия Орейро об экранной химии с Факундо Арана
22:00
Укатился с горки: водитель автобуса в Новокузнецке спасла ребенка во время метели
21:45
В Таиланде 70-летний пенсионер не выжил после секса втроем
21:44
Правительство РФ одобрило соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией
21:32
Первый в стране чат-бот центров госуслуг на базе нейросети заработал в Москве
21:14
Алексей Чадов продолжает биться за неполученные от собственного фильма деньги

Сейчас читают

«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео