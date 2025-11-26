Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 135 0

Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные налогоплательщики «не должны платить за помощь Украине».

Передаст ли ЕС Украине замороженные российские активы

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Еврокомиссия завершила подготовку документа по изъятию замороженных активов РФ. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарных дебатов Европарламента.

По ее словам, совещательный орган подготовил документ с предполагаемыми вариантами мер по финансированию Украины. В их числе — изъятие замороженных российских активов. Следующий шаг — представление итогового юридического текста.

Кроме того, глава ЕК добавила, что «нельзя допустить», чтобы помощь Незалежной была оказана «только за счет европейских налогоплательщиков».

«Мы взяли на себя обязательство обеспечить финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. <…> Я не вижу сценария, в котором только европейские налогоплательщики оплатят счета», — цитирует Фон дер Ляйен официальный сайт Еврокомиссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении лидеров Евросоюза до конца этого года полностью решить вопрос, касающийся замороженных российских активов.

