Могут представлять угрозу: на Марсе впервые зафиксировали молнии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 76 0

Грозовые явления характерны для Юпитера и Сатурна.

Есть ли грозы и молнии на других планетах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Blick: На Марсе впервые зафиксировали молнии

Исследователи впервые получили прямые доказательства электрической активности на Марсе: микрофон марсохода зарегистрировал десятки характерных всплесков, возникающих в пыльных вихрях. Об этом сообщает Blick.

Грозовые явления характерны не только для Земли: ученые давно знали о молниях на Юпитере и Сатурне. Теперь международная группа исследователей впервые обнаружила электрические разряды на Марсе — благодаря уникальным измерениям марсохода Perseverance («Настойчивость»), работающего в кратере Джезеро с 2021 года.

Команда ученых сообщает, что электрические заряды формируются в результате трения частиц марсианской пыли. Это означает, что пилотируемые миссии должны учитывать риск воздействия молний, особенно во время пылевых бурь и встреч с так называемыми «пылевыми дьяволами» — мощными вихрями, поднимающими пыль на большую высоту.

Почему на Марсе возможны разряды

В отличие от Земли, Марс слишком сухой для подобных процессов. Здесь электризация происходит из-за постоянного трения пылевых частиц друг о друга.

Ученые давно предполагали наличие молний на Марсе. Еще в 2006 году исследователи из Мичиганского университета обнаружили странные радиосигналы, которые позже связали с возможными вспышками. Однако без прямых измерений оставались сомнения — орбитальные аппараты не смогли подтвердить этот эффект.

Что услышал марсоход

Перелом наступил после анализа записей микрофона Perseverance.

Исследователи обнаружили 55 событий, соответствующих электрическим разрядам:

  • микрофон фиксировал короткий электрический импульс, вызванный воздействием магнитного поля молнии на электронику,
  • а затем — звук разряда, уже слышимый как легкий «удар» или «треск».

Из этих 55 эпизодов:

  • 54 произошли при сильном ветре,
  • 16 — во время двух столкновений с пылевыми дьяволами.

Ученые пришли к выводу, что локальные вихри создают идеальные условия для накопления заряда — возможно, даже чаще, чем гигантские пыльные бури, которые могут охватывать тысячи километров.

Последствия для химии и будущих миссий

Электрические разряды способны менять состав атмосферы и поверхности Марса. Они могут стимулировать образование окислителей — например, перекиси водорода. Такие вещества опасны для возможной марсианской микробной жизни, поскольку действуют как сильные токсиканты.

Кроме того, молнии представляют потенциальную угрозу для будущих марсианских баз и оборудования, что необходимо учитывать при проектировании пилотируемых экспедиций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
27 нояб
«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
25 нояб
«Погоду надо обожать»: синоптик Юрий Дормидонтов отмечает день рождения
25 нояб
Снова слякоть? Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы 25 ноября
24 нояб
Ледяной дождь в Москве превратил дороги в каток
24 нояб
Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей 24 ноября
23 нояб
Мороз крепчает: резкое похолодание прогнозируется сразу в трех округах России
23 нояб
Желтый уровень опасности: снегопад накрыл Московский регион
21 нояб
МЧС России предупредило москвичей о тумане с видимостью 200 — 700 метров
21 нояб
Пора достать зимнюю резину: какая погода будет в Москве и Петербурге на выходных
20 нояб
От +22 до 0: какая погода ждет россиян в ближайшие дни
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео