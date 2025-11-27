Могут представлять угрозу: на Марсе впервые зафиксировали молнии

Blick: На Марсе впервые зафиксировали молнии

Исследователи впервые получили прямые доказательства электрической активности на Марсе: микрофон марсохода зарегистрировал десятки характерных всплесков, возникающих в пыльных вихрях. Об этом сообщает Blick.

Грозовые явления характерны не только для Земли: ученые давно знали о молниях на Юпитере и Сатурне. Теперь международная группа исследователей впервые обнаружила электрические разряды на Марсе — благодаря уникальным измерениям марсохода Perseverance («Настойчивость»), работающего в кратере Джезеро с 2021 года.

Команда ученых сообщает, что электрические заряды формируются в результате трения частиц марсианской пыли. Это означает, что пилотируемые миссии должны учитывать риск воздействия молний, особенно во время пылевых бурь и встреч с так называемыми «пылевыми дьяволами» — мощными вихрями, поднимающими пыль на большую высоту.

Почему на Марсе возможны разряды

В отличие от Земли, Марс слишком сухой для подобных процессов. Здесь электризация происходит из-за постоянного трения пылевых частиц друг о друга.

Ученые давно предполагали наличие молний на Марсе. Еще в 2006 году исследователи из Мичиганского университета обнаружили странные радиосигналы, которые позже связали с возможными вспышками. Однако без прямых измерений оставались сомнения — орбитальные аппараты не смогли подтвердить этот эффект.

Что услышал марсоход

Перелом наступил после анализа записей микрофона Perseverance.

Исследователи обнаружили 55 событий, соответствующих электрическим разрядам:

микрофон фиксировал короткий электрический импульс, вызванный воздействием магнитного поля молнии на электронику,

а затем — звук разряда, уже слышимый как легкий «удар» или «треск».

Из этих 55 эпизодов:

54 произошли при сильном ветре,

16 — во время двух столкновений с пылевыми дьяволами.

Ученые пришли к выводу, что локальные вихри создают идеальные условия для накопления заряда — возможно, даже чаще, чем гигантские пыльные бури, которые могут охватывать тысячи километров.

Последствия для химии и будущих миссий

Электрические разряды способны менять состав атмосферы и поверхности Марса. Они могут стимулировать образование окислителей — например, перекиси водорода. Такие вещества опасны для возможной марсианской микробной жизни, поскольку действуют как сильные токсиканты.

Кроме того, молнии представляют потенциальную угрозу для будущих марсианских баз и оборудования, что необходимо учитывать при проектировании пилотируемых экспедиций.

