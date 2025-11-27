По словам дипломата, работодателями являются берлинские частные охранные предприятия.
На Филиппинах развернулась кампания по вербовке добровольцев для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Посольство ФРГ в Маниле на Филиппинах оформляет контрактникам, которые собираются участвовать в вооруженном конфликте на стороне киевского режима, шенгенские визы», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, работодателями являются берлинские частные охранные предприятия. По прибытии в Германию завербованные граждане перенаправляются в другие страны Евросоюза (ЕС), в том числе Польшу, а потом уже на Украину. Дипломат подчеркнула, что это создает угрозу безопасности для европейских государств, так как нет никаких гарантий дальнейшего перемещения этих граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США. По словам дипломата, лидеры стран Запада пытаются отвлечь мировое внимание от политико-дипломатического урегулирования конфликта.
