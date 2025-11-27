Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 90 0

Из 651 присутствовавшего евродепутата 401 проголосовал за.

Европарламент принял резолюцию по урегулированию на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Европарламент утвердил резолюцию об отказе признавать новые регионы РФ

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию по урегулированию украинского кризиса, в которой одним из обязательств указано никогда не признавать новые регионы России. Об этом стало известно из заявления на официальном сайте ЕП.

«Депутаты Европарламента также заявляют, что любая временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская территория», — говорится в материале.

Уточняется, что из 651 присутствовавшего члена ЕП 401 отдал свой голос за принятие резолюции, 70 выразили несогласие, а 90 воздержались от голосования.

В тексте документа также указано, что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод российских вооруженных сил из Крыма и Донбасса. Кроме того, ЕП считает, что в рамках любого соглашения по урегулированию конфликта Россия должна отказаться от Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
27 нояб
Захарова: на Филиппинах вербуют добровольцев для ВСУ
27 нояб
«Росатом» начнет поднимать ЗАЭС после урегулирования конфликта на Украине
26 нояб
Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
26 нояб
Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США
24 нояб
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине
23 нояб
США обсуждают передачу Tomahawk Украине после заключения мирной сделки
20 нояб
Российская армия освободила район Шахтерский в Красноармейске
27 окт
Часть мирного урегулирования: Песков рассказал о контактах России и США
14 окт
В Кремле отреагировали на заявления Макрона об угрозах России
14 окт
Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине прямо сейчас
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Эффективное закрытие года: астропрогноз для всех знаков зодиака на декабр...

Последние новости

1:39
Пловец Кирилл Пригода и велогонщица Яна Бурлакова признаны спортсменами года в России
1:21
Мировой рекорд: картину Айвазовского продали за почти полмиллиарда рублей
0:58
Будут мстить: в Италии приостановлено принятие закона об изнасилованиях
0:39
Выступление Путина по итогам визита в Бишкек: главное
0:17
В Кремле состоялся концерт «Ода матери» для многодетных и семей участников СВО
23:58
«Сегодня приеду»: россиянка случайно узнала о смерти мужа через «Госуслуги»

Сейчас читают

«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
Эффективное закрытие года: астропрогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео