Снова дождь? Какая погода ждет москвичей 29 и 30 ноября

Будет дуть южный и юго-западный ветер. Его порывы могут достигнуть 5 м/с.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

В предстоящие выходные, 29 и 30 ноября, в столичном регионе ожидается дождь. Об этом сообщили синоптики «Яндекс погоды».

В субботу, по словам специалистов, температура воздуха составит +2 градуса. При этом будет дуть южный и юго-западный ветер. Его порывы могут достигнуть 5 м/с. В области 29 ноября погодные условия останутся аналогичными московским.

«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура днем будет близкой к московской, около +2 градусов», — пояснили эксперты.

На следующий день, 30 ноября, в Москве продолжит преобладать пасмурная погода. Возможны кратковременные дожди, но ветер будет дуть не так сильно. Кроме того, днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Похожая ситуация ожидается в Подмосковье.

До этого синоптики прогнозировали самый холодный декабрь за последние 150 лет. Также, согласно данным синоптиков, грядущая зима будет холоднее, чем предыдущая. Однако с этим утверждением часть специалистов не согласна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что резкое похолодание прогнозируется сразу в трех округах России. Со значительным понижением температуры столкнутся Сибирь, Дальний Восток и Урал. В некоторых городах вероятны даже экстремальные показания — до минус 40 градусов.

