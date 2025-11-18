Надвигается аномальная погода: грядущая зима будет холоднее, чем предыдущая

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 52 0

Декабрь 2025 года, по данным синоптиков, может стать самым холодным месяцем за последние 150 лет.

Какой будет зима в 2025–2026 году

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Декабрь 2025-го может стать самым холодным месяцем за последние 150 лет

Предстоящая зима в России будет холоднее, чем предыдущая. Таким прогнозом с «Известиями» поделился начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Предстоящая зима с высокой вероятностью будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года, когда в Москве в январе после праздников снег быстро растаял», — сказал эксперт.

Анатолий Цыганков добавил: это вовсе не означает то, что зима 2025–2026 года будет аномальной. Сильных морозов и огромных сугробов можно не ждать.

Согласно расчетам, во многих регионах России с декабря по февраль температура ожидается выше климатической нормы примерно на градус. При этом есть вероятность того, что в некоторых городах РФ столбики термометров все же опустятся ниже обычного.

Цыганков отметил, что из-за больших размеров страны давать единую оценку для всей России — неправильно. Так как климатические условия везде разные. Например, в Крыму и Ростове-на-Дону синоптики одновременно могут фиксировать плюсовую температуру, в то время как в Архангельске — минусовую.

Ранее 5-tv.ru писал, что метеоролог Михаил Семенов спрогнозировал рекордно холодный декабрь 2025 года. По его словам, этот месяц может войти в историю как один из самых аномальных за последние 150 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
17 нояб
Петербург в барической ложбине: что это такое и как ее пережить
17 нояб
Москву ожидает ледяной дождь, Петербург — мокрый снег
17 нояб
Гололед привел к хаосу на трассах в Подмосковье
17 нояб
Буран на Кольском полуострове отрезал от внешнего мира Териберку
15 нояб
В Норильске более 700 пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды
15 нояб
Ложится и тает: какая погода ждет москвичей на выходных
14 нояб
Пора утепляться: метеоролог спрогнозировал рекордно холодный декабрь 2025 года
14 нояб
Просто наступает зима: Петербург накрыли снегопады
14 нояб
Зима ожидается морознее предыдущей: Вильфанд дал подробный прогноз
12 нояб
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:22
Первый Всероссийский съезд родительских комитетов открылся в Москве
17:15
«О, она закроется»: бывший муж Маркл сделал прогноз о ее браке с принцем Гарри
17:09
Сын экс-депутата угнал собственный автомобиль со штрафстоянки в Нижнем Новгороде
17:04
Путин: отношения России и Китая переживают наилучший период в истории
17:04
Андрис Лиепа тайно обвенчался в московском храме с новой избранницей
16:59
Путин: укрепление семьи и воспитание нового поколения — приоритеты РФ

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео
«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году