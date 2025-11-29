Непривычный ноябрь? Какая погода ожидает москвичей 29 ноября

Анастасия Антоненко
Атмосферное давление составит 752–753 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Москве и Подмосковье 29 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Погода

В Москве 29 ноября ожидается плюсовая температура и облачность

В субботу, 29 ноября, в столичном регионе ожидается плюсовая температура воздуха. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра. Соответствующий прогноз опубликован на официальном сайте.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в промежутке от +1 до +3 градусов. При этом ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до отметки –1.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока, его скорость прогнозируется в пределах 5–10 м/с. Атмосферное давление удержится на уровне 752–753 миллиметров ртутного столба, что принято считать нормальным значением.

В Московской области днем температура воздуха будет от 0 до +5 градусов, ночные значения могут снизится до –3 градусов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в воскресенье, 30 ноября, в Москве будет преобладать пасмурная погода. Возможны кратковременные дожди, но ветер будет не сильным. Днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Похожая ситуация ожидается в Подмосковье.

Погода
