РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 38 0

Удар российских артиллеристов привел к снижению боеспособности неприятеля.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Артиллеристы группировки войск «Центр» залповым огнем из РСЗО «Град» уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении зоны СВО.

После получения точных координат и визуального подтверждения от операторов БПЛА артиллеристы вышли на заранее подготовленную огневую позицию. Бойцы оперативно развернули боевую машину, выполнили прицельный залп 122-мм реактивными снарядами с расстояния около 17 километров до цели.

Наблюдение и корректировку огня проводили с помощью дронов. Это решение обеспечило точное поражение целей и позволило оптимизировать расход боеприпасов. Удар российских артиллеристов привел к снижению боеспособности ВСУ. После подтверждения поражения расчет вернулся в укрытие, пополнил боекомплект и встал на боевое дежурство.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
1 дек
Т-72Б3М разнес пункт временной дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 нояб
В отношении экс-главы офиса Зеленского возбуждено уголовное дело
29 нояб
Орбан: после завершения конфликта Украина должна стать буферной зоной РФ и НАТО
29 нояб
ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске ДНР
29 нояб
ВС РФ поразили военно-промышленные и энергетические объекты Украины
29 нояб
Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 нояб
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
29 нояб
Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за ночь
28 нояб
Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 нояб
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Декабрь вернет в прошлое, а февраль удивит: гороскоп для всех знаков зоди...

Последние новости

8:00
Декабрь вернет в прошлое, а февраль удивит: гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025–2026
8:00
В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера Минобороны РФ
7:46
В России готовят реформу выплат по ОСАГО
7:30
РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
В Краснодарском крае три частных дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2025

Сейчас читают

Любимые хиты, гендер-пати и печь на ходу: как прошел юбилей «Иванушек»
Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о «лебединой песне» Игоря Сорина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео