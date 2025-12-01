Удар российских артиллеристов привел к снижению боеспособности неприятеля.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Артиллеристы группировки войск «Центр» залповым огнем из РСЗО «Град» уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении зоны СВО.
После получения точных координат и визуального подтверждения от операторов БПЛА артиллеристы вышли на заранее подготовленную огневую позицию. Бойцы оперативно развернули боевую машину, выполнили прицельный залп 122-мм реактивными снарядами с расстояния около 17 километров до цели.
Наблюдение и корректировку огня проводили с помощью дронов. Это решение обеспечило точное поражение целей и позволило оптимизировать расход боеприпасов. Удар российских артиллеристов привел к снижению боеспособности ВСУ. После подтверждения поражения расчет вернулся в укрытие, пополнил боекомплект и встал на боевое дежурство.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
