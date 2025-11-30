В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

На месте работают восстановительные бригады.

Сколько домов повреждено при атаке ВСУ в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

В городе Льгов Курской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ были повреждены 26 многоквартирных и частных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Во Льгове идет восстановление домов, пострадавших в результате атаки ВСУ… Из-за прилетов оказались повреждены жилые дома: 20 — многоквартирных и 6 — частных», — говорится в публикации Хинштейна.

Уточняется, что на месте работают сотрудники комиссии по оценке повреждений, а также восстановительные бригады. Рабочие уже проводят в поврежденных домах установку новых стеклопакетов. Хинштейн заверил, что всем собственникам будет оказана помощь в восстановлении жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами за пять часов. Согласно информации Минобороны РФ, БПЛА были нейтрализованы в промежутке с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Большинство дронов удалось перехватить над акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Курская область
29 нояб
В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики
26 нояб
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников
24 нояб
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 БПЛА над регионами России
22 нояб
Из-за атаки ВСУ по Рыльску три тысячи человек остались без электричества
14 нояб
«Не забудем никогда»: работу саперов из КНДР в Курской области высоко оценили в Кремле
14 нояб
С родной землей и роботом: как работают саперы из КНДР в Курской области
14 нояб
Саперы из КНДР приняли участие в разминировании Курской области
12 нояб
«Очень много крови потеряли»: выжившая после атаки ВСУ рассказала о чудесном спасении
3 нояб
В частном доме в Судже обнаружили тело женщины без одежды
31 окт
Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

19:33
Reuters: Венесуэла подготовила варианты ответа на возможное нападение США
19:15
«Художник — как девочка в пубертате»: Охлобыстин про «осебячивание» киногероев
19:00
Новая «таблетка от старости» для собак: как она продлевает жизнь питомцам
18:51
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
18:37
«Ей тяжело»: Калашникова пожалела переехавшую в «небольшую» квартиру Самойлову
18:19
В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов

Сейчас читают

Убила всех: бабушка-стример из РФ номинирована на премию за лучший момент в CS2
«Это святое»: звезды рассказали об отношениях со своими мамами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео