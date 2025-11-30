В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов
На месте работают восстановительные бригады.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В городе Льгов Курской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ были повреждены 26 многоквартирных и частных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Во Льгове идет восстановление домов, пострадавших в результате атаки ВСУ… Из-за прилетов оказались повреждены жилые дома: 20 — многоквартирных и 6 — частных», — говорится в публикации Хинштейна.
Уточняется, что на месте работают сотрудники комиссии по оценке повреждений, а также восстановительные бригады. Рабочие уже проводят в поврежденных домах установку новых стеклопакетов. Хинштейн заверил, что всем собственникам будет оказана помощь в восстановлении жилья.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами за пять часов. Согласно информации Минобороны РФ, БПЛА были нейтрализованы в промежутке с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Большинство дронов удалось перехватить над акваторией Черного моря.
