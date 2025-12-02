«Град» против дроноводов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 49 0

Слаженная работа с беспилотными подразделениями позволила оперативно выполнить задачу.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты РСЗО «Град» 72-й отдельной мотострелковой бригады третьего армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Операторы дронов обнаружили пункт управления (ПУ) беспилотниками украинских боевиков и передали его координаты расчетам реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Сегодня поступил сигнал на пункт управления противника был обнаружен. Быстро выехали, четко и слаженно отработали по цели, цель была уничтожена», — рассказал командир машины БМ-21 с позывным «Балу».

Перед выходом на позицию РСЗО посты воздушного наблюдения (ПВН) следят за воздушным пространством на наличие вражеских БПЛА и обеспечивают прикрытие вплоть до полного завершения боевой работы расчета.

Плотным огнем расчета РСЗО уничтожила цель с живой силой ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

