Расчеты РСЗО «Град» 72-й отдельной мотострелковой бригады третьего армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Операторы дронов обнаружили пункт управления (ПУ) беспилотниками украинских боевиков и передали его координаты расчетам реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Сегодня поступил сигнал на пункт управления противника был обнаружен. Быстро выехали, четко и слаженно отработали по цели, цель была уничтожена», — рассказал командир машины БМ-21 с позывным «Балу».

Перед выходом на позицию РСЗО посты воздушного наблюдения (ПВН) следят за воздушным пространством на наличие вражеских БПЛА и обеспечивают прикрытие вплоть до полного завершения боевой работы расчета.

Плотным огнем расчета РСЗО уничтожила цель с живой силой ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

