«Град» против дроноводов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Слаженная работа с беспилотными подразделениями позволила оперативно выполнить задачу.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты РСЗО «Град» 72-й отдельной мотострелковой бригады третьего армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.
Операторы дронов обнаружили пункт управления (ПУ) беспилотниками украинских боевиков и передали его координаты расчетам реактивной системы залпового огня (РСЗО).
«Сегодня поступил сигнал на пункт управления противника был обнаружен. Быстро выехали, четко и слаженно отработали по цели, цель была уничтожена», — рассказал командир машины БМ-21 с позывным «Балу».
Перед выходом на позицию РСЗО посты воздушного наблюдения (ПВН) следят за воздушным пространством на наличие вражеских БПЛА и обеспечивают прикрытие вплоть до полного завершения боевой работы расчета.
Плотным огнем расчета РСЗО уничтожила цель с живой силой ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 дек
- Ми-28НМ уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 дек
- Российские бойцы эвакуировали мирных жителей освобожденного Волчанска
- 1 дек
- Минобороны показало видео из освобожденного Красноармейска
- 1 дек
- ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
- 1 дек
- РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 дек
- Т-72Б3М разнес пункт временной дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 нояб
- В отношении экс-главы офиса Зеленского возбуждено уголовное дело
- 29 нояб
- Орбан: после завершения конфликта Украина должна стать буферной зоной РФ и НАТО
- 29 нояб
- ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске ДНР
- 29 нояб
- ВС РФ поразили военно-промышленные и энергетические объекты Украины
Читайте также
100%
Нашли ошибку?