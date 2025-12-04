Стала известна дата проведения «Итогов года с Владимиром Путиным»

«Итоги года с Владимиром Путиным» пройдут 19 декабря

Президент России Владимир Путин выйдет в прямой эфир программы «Итоги года» 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы государства на официальном сайте Кремля.

Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.

«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — указывается в сообщении.

Уточняется, что каждый желающий может направить свой вопрос президенту РФ одним из удобных способов, в том числе через СМС, ММС, специальное мобильное приложение и официальные группы в социальных сетях, а также при помощи чат-бота в мессенджере MAX.

Прием вопросов начнется 4 декабря с 15:00, а закончится уже в конце эфира «Итогов года с Владимиром Путиным» 19 декабря.

