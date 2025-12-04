Стала известна дата проведения «Итогов года с Владимиром Путиным»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Задать вопрос президенту России может любой желающий.

Когда Путин будет отвечать на вопросы россиян в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Итоги года с Владимиром Путиным» пройдут 19 декабря

Президент России Владимир Путин выйдет в прямой эфир программы «Итоги года» 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы государства на официальном сайте Кремля.

Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.

«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — указывается в сообщении.

Уточняется, что каждый желающий может направить свой вопрос президенту РФ одним из удобных способов, в том числе через СМС, ММС, специальное мобильное приложение и официальные группы в социальных сетях, а также при помощи чат-бота в мессенджере MAX.

Прием вопросов начнется 4 декабря с 15:00, а закончится уже в конце эфира «Итогов года с Владимиром Путиным» 19 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила западным лидерам провести прямые линии по примеру российского лидера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Крепкая дружба, которую не смог охладить Запад: как развивались отношения РФ и Индии
9:57
Трамп рассказал, как прошла встреча Путина и Уиткоффа
9:51
Программа жены Зеленского по эвакуации детей закончилась скандалом с беременностью
9:44
Самый необычный советский вестерн: как снимали «Человека с бульвара Капуцинов»
9:40
«Меня бы сейчас не было с вами»: актриса Ангелина Пахомова о самой сложной сцене в фильме
9:27
Стала известна дата проведения «Итогов года с Владимиром Путиным»

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Зенитчики сорвали удар беспилотника ВСУ «Дартс». Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео