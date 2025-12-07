Келлог назвал два основных вопроса касательно урегулирования конфликта на Украине

Даниил Ципелев
Спецпосланник считает, что решение именно этих пунктов позволит завершить кризис.

Какие два вопроса помогут завершить украинский конфликт

Фото: www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka

Украинский кризис

Кит Келлог: статус ЗАЭС и ДНР является главным для сделки урегулирования кризиса

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решающим вопросом для урегулирования украинского конфликта является статус Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он рассказал, выступая в Калифорнии на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Полагаю, что у нас осталось всего несколько вопросов, а именно Донецк <…> и Запорожская АЭС, <…> это огромная атомная станция. Если мы урегулируем эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится отлично», — отметил чиновник.

На том же форуме выступил и министр обороны США Пит Хегсет. Он заявил, что Вашингтон продолжает прилагать усилия для разрешения украинского кризиса. К тому же он отметил, что конфликт вообще не начался бы, если Трамп остался в Белом доме в 2021 году. В то же время глава Пентагона подчеркнул, что американский лидер готов к диалогу, однако всем странам необходимо понимать, что президент США готов применить силы для отстаивания интересов своей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил готовность РФ быть гибкой для урегулирования конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Украинский кризис
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

