Келлог назвал два основных вопроса касательно урегулирования конфликта на Украине

Спецпосланник считает, что решение именно этих пунктов позволит завершить кризис.
Кит Келлог: статус ЗАЭС и ДНР является главным для сделки урегулирования кризиса
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решающим вопросом для урегулирования украинского конфликта является статус Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он рассказал, выступая в Калифорнии на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.
«Полагаю, что у нас осталось всего несколько вопросов, а именно Донецк <…> и Запорожская АЭС, <…> это огромная атомная станция. Если мы урегулируем эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится отлично», — отметил чиновник.
На том же форуме выступил и министр обороны США Пит Хегсет. Он заявил, что Вашингтон продолжает прилагать усилия для разрешения украинского кризиса. К тому же он отметил, что конфликт вообще не начался бы, если Трамп остался в Белом доме в 2021 году. В то же время глава Пентагона подчеркнул, что американский лидер готов к диалогу, однако всем странам необходимо понимать, что президент США готов применить силы для отстаивания интересов своей страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил готовность РФ быть гибкой для урегулирования конфликта на Украине.
