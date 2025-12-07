Силы ПВО России за ночь уничтожили 77 украинских дронов над регионами РФ 

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Атаке со стороны ВСУ подверглись Ростов, Волгоград, Астрахань и другие города.

Сколько беспилотников уничтожило ПВО РФ в ночь на 7 декабря

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 6 на 7 декабря дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и ликвидировали 77 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) направили дроны на семь городов. Так, в небе над Саратовской областью ПВО РФ уничтожило 42 беспилотника, над Ростовской областью — 12, над Крымом — десять, над Волгоградской областью — девять, над Белгородской областью — два, а над Астраханской областью и Чеченской Республикой — по одному.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник использует не только дроны, но и наносит по приграничным населенным пунктам ракетные удары.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики атаковали Ленинградскую область. ПВО РФ уничтожили пять дронов.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
