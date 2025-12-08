«До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским

Дональд Трамп заявил, что он разочаровался в Зеленском

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди заявил, что разочарован тем фактом, что глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с планом по мирному урегулированию конфликта.

«Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», — отметил глава Белого дома.

Кроме того, по словам Трампа, администрации Зеленского план мирного урегулирования конфликта, предложенный США, понравился.

Также американский лидер сообщил, что представители Вашингтона ведут переговоры с украинской стороной, включая и Владимира Зеленского.

Активная фаза переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта началась осенью 2025 года, когда США представили свой план по разрешению кризиса. В Москве 3 декабря прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. За несколько дней до этого в Майами состоялась встреча представителей Украины и Соединенных Штатов.

Также 1 декабря Дональд Трамп заявил, что США прекратили оказывать Украине финансовую поддержку, так как в Вашингтоне сомневаются в том, на что на самом деле тратились эти деньги уже в Киеве.

