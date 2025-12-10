Бойцы СВО, миграция, жилищные вопросы: о чем говорили на заседании СПЧ с Путиным

О том, как лучше видеть и решать проблемы россиян, сегодня говорил президент России Владимир Путин. На Совете по развитию гражданского общества и правам человека президент неожиданно для всех рассказал, что иногда передвигается по Москве, как говорится, «по-тихому», инкогнито, то есть без кортежа и мигалок. И как раз в эти моменты наглядно видны детали, которые действительно тревожат граждан. Глава государства, кстати, упомянул некоторые, об этом обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

«Совет по правам человека объединят ученых, общественников, деятелей культуры. И работы здесь у них много. СПЧ занимается поддержкой участников СВО и их семей, помощью инвалидам и даже вопросами миграции», — уточнил Балдин.

Вот одна из проблем: ставшие инвалидами после СВО получают хорошую медпомощь, но далеко не все — помощь с жильем и приобретением новой профессии.

«Нужно показать, как эти возможности реализовать, как обустроить свой быт в условиях тяжелой инвалидизации», — подчеркнул член СПЧ Игорь Новиков.

«Не один год этим занимается. Если есть дополнительные идеи — а они, наверное, есть, особенно в связи с появлением новых технологических и технических возможностей, связанных с развитием, в том числе, скажем, того же самого искусственного интеллекта, — то, пожалуйста, сформулируйте, отдайте это как можно быстрее», — сказал Путин.

В Бурятии произошел вопиющий случай — жену участника СВО с детьми пытались выселить из служебной квартиры.

«Какой бы статус ни носило это жилье, человек на фронте воюет. Что за бред вообще? Это безобразие, надо просто разбираться с каждым конкретным случаем. Кто это делает? По фамилии надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — подчеркнул Путин.

Льготы для участников СВО — от образования до медицины — важный государственный приоритет, ведь эти люди, по сути, вершат историю.

«Россия создавалась таким образом, что это всегда была частью России, здесь вопроса нет. Просто это естественная вещь, факт исторический. И даже при создании Советского Союза шел спор, я уже говорил об этом. Донбасс вошел в состав РСФСР, а потом Владимир Ильич решил, как он выразился, это — прямая речь из документа — „перерешать“. И он перерешил, и все, Донбасс отдали на Украину. Вот так вот сложилось», — рассказал Путин.

То, как на освобожденных землях встречают героев, говорит о многом.

«В населенных пунктах, в которые заходят наши войска, достаточно много гражданских лиц. На их вопрос, вопрос наших военных: «Почему вы отсюда не ушли своевременно?» — ответ очень простой: «Мы ждали вас», — сказал Путин.

Работа с Советом для президента — во многом возможность увидеть сбои бюрократической машины. Понятно, когда мигранты сдают тест по русскому.

«Чтобы уже знакомили на раннем этапе с российским законодательством, с историей», — отметил правозащитник, член СПЧ Александр Брод.

Но зачем чинить препятствия своим же, русским репатриантам, которым порой непросто вернуться на Родину?

«Что касается русского языка в школах для детей соотечественников, которые переехали в Россию на постоянное место жительства. Вообще зачем там экзамены, я не очень понимаю? Они — наши граждане же, они же не мигранты», — отметил Путин.

О мигрантах президента спрашивают еще раз, когда говорят о доставщиках еды, что нередко создают опасные аварийные ситуации.

«Мы по привычке называем их велосипедами, но эти имеют характеристики мопеда — это мощность 0,3 киловатта и скорость 40-50 км/ч. Например, возле моего дома недавно такой доставщик сбил ребенка 12 лет, девочка уехала на скорой», — рассказала редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова.

«Я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда езжу, если говорить по-честному, по-тихому, без всяких кортежей. Такое тоже бывает. Я вижу, что происходит с этой доставкой. Региональные власти должны с этим разобраться», — заявил Путин.

Вопросов много — от условий содержания в тюрьмах до проблем паллиативной системы. Поэтому и встреча длится почти четыре часа.

«За планами и цифрами всегда важно видеть человека, его интересы и потребности. Понимать, как конкретные результаты, зафиксированные на бумаге, ощущают себя в реальной жизни, как это все работает в реальной жизни, как люди ощущают себя в связи с реализацией наших планов», — подчеркнул Путин.