Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Вражеские силы регулярно атакуют мирные пункты страны, но все попытки оперативно отражаются российской стороной.

Сколько летевших на Москву дронов ВСУ уничтожили 11 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России пресекли атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), которые держали курс на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Из публикации следует, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков вражеских дронов в данный момент.

Позже мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА.

Российские субъекты регулярно подвергаются ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные действия боевики киевского режима совершают с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские агрессоры атакуют приграничные регионы как БПЛА, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Известно, что 20 украинских беспилотников ВСУ были перехвачены над территорией РФ в ночь с 9 на 10 декабря. В том время, как 30 дронов врага, летевших на Москву, ликвидировали в ночь с 10 на 11 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
