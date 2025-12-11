Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников

Вражеские силы регулярно атакуют мирные пункты страны, но все попытки оперативно отражаются российской стороной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России пресекли атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), которые держали курс на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Из публикации следует, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков вражеских дронов в данный момент.
Позже мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА.
Российские субъекты регулярно подвергаются ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные действия боевики киевского режима совершают с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские агрессоры атакуют приграничные регионы как БПЛА, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам страны.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Известно, что 20 украинских беспилотников ВСУ были перехвачены над территорией РФ в ночь с 9 на 10 декабря. В том время, как 30 дронов врага, летевших на Москву, ликвидировали в ночь с 10 на 11 декабря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 дек
- Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву
- 11 дек
- Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
- 10 дек
- ПВО России сбили летящий на Москву беспилотник ВСУ
- 10 дек
- Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву
- 10 дек
- Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву
- 24 нояб
- Атака дронов на Москву продолжается более пяти часов
- 23 нояб
- Силы ПВО РФ уничтожили еще один летевший на Москву дрон ВСУ
- 23 нояб
- Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон ВСУ
- 18 нояб
- Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- 12 нояб
- Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Читайте также
93%
Нашли ошибку?