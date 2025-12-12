Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны России за утро уничтожили пять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Первая группа их трех беспилотников была уничтожена между 05:00 и 06:00 по мск. Еще два дрона поразили около 08:30 по мск. На месте падения обломков началась работа специалистов экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА за ночь

Кроме того, 11 декабря были пресечены атаки более 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, державших курс на Москву. Из-за массированной атаки БПЛА на столицу были закрыты практически все аэропорты.

Российские территории подвергаются ударам Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики как атакуют приграничные регионы беспилотниками, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

