Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

Вражеские БПЛА ликвидировали между 5 и 6, а также 8 и 9 часами утра.

Сколько БПЛА сбили на подлете к Москве 12 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны России за утро уничтожили пять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Первая группа их трех беспилотников была уничтожена между 05:00 и 06:00 по мск. Еще два дрона поразили около 08:30 по мск. На месте падения обломков началась работа специалистов экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА за ночь

Кроме того, 11 декабря были пресечены атаки более 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, державших курс на Москву. Из-за массированной атаки БПЛА на столицу были закрыты практически все аэропорты.

Российские территории подвергаются ударам Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики как атакуют приграничные регионы беспилотниками, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
11 дек
Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
11 дек
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву
11 дек
Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
10 дек
ПВО России сбили летящий на Москву беспилотник ВСУ
10 дек
Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву
10 дек
Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву
24 нояб
Атака дронов на Москву продолжается более пяти часов
23 нояб
Силы ПВО РФ уничтожили еще один летевший на Москву дрон ВСУ
23 нояб
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон ВСУ
18 нояб
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:43
В России 12 декабря празднуют День Конституции
9:17
Путин высказался о работе ООН
9:14
Настоящая или подделка? Как распознать искусственную икру
9:12
Ученые обнаружили следы волчьего ДНК у большинства пород собак
9:05
Премьер Эстонии Михал загадочно исчез во время выступления Зеленского
9:00
«Мужчины согласятся»: дочь Успенской рассказала о самой красивой части женщины

Сейчас читают

Владимир Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде
Трамп заявил об обсуждении с Россией и Китаем сокращения ядерных арсеналов
Не сдержала слез: Лариса Долина поблагодарила зрителей за поддержку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026