Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву

Вражеские БПЛА ликвидировали между 5 и 6, а также 8 и 9 часами утра.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дежурные средства противовоздушной обороны России за утро уничтожили пять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Первая группа их трех беспилотников была уничтожена между 05:00 и 06:00 по мск. Еще два дрона поразили около 08:30 по мск. На месте падения обломков началась работа специалистов экстренных служб.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА за ночь
Кроме того, 11 декабря были пресечены атаки более 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, державших курс на Москву. Из-за массированной атаки БПЛА на столицу были закрыты практически все аэропорты.
Российские территории подвергаются ударам Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики как атакуют приграничные регионы беспилотниками, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 дек
- Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
- 11 дек
- Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву
- 11 дек
- Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
- 10 дек
- ПВО России сбили летящий на Москву беспилотник ВСУ
- 10 дек
- Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву
- 10 дек
- Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву
- 24 нояб
- Атака дронов на Москву продолжается более пяти часов
- 23 нояб
- Силы ПВО РФ уничтожили еще один летевший на Москву дрон ВСУ
- 23 нояб
- Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон ВСУ
- 18 нояб
- Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
Читайте также
100%
Нашли ошибку?