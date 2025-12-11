Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 110 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сколько дронов ВСУ сбили над Москвой 11 декабря 2025 года

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Telegram.

Как следует из его публикации, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Из-за массированной атаки украинских БПЛА на столицу закрыты практически все аэропорты Москвы. По данным Росавиации, были отменены десятки рейсов на вылет и столько же на прилет.

Российские территории подвергаются ударам ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики как атакуют приграничные регионы БПЛА, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь с 9 на 10 декабря дежурные силы ПВО Минобороны отразили атаку 20 украинских беспилотников, летевших на Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на Москву
10 дек
ПВО России сбили летящий на Москву беспилотник ВСУ
10 дек
Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву
10 дек
Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву
24 нояб
Атака дронов на Москву продолжается более пяти часов
23 нояб
Силы ПВО РФ уничтожили еще один летевший на Москву дрон ВСУ
23 нояб
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон ВСУ
18 нояб
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
12 нояб
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
1 нояб
Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:06
Олимпийский Мишка возвращается: сборная России получила новый талисман
3:43
Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
3:21
Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
2:59
В Петербурге при пожаре на рынке погиб человек
2:39
Зеленский предложил разработку законов о выборах во время военного положения
2:18
В США признались, что Украина и ее спонсоры могли избежать нынешнего конфликта

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«Аврору не обрадовало»: Лепс перенес свадьбу с Кибой из-за бывшей жены
Юноша застрял в дымоходе заброшенного дома и пролежал в нем семь лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео