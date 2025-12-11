Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Telegram.
Как следует из его публикации, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Из-за массированной атаки украинских БПЛА на столицу закрыты практически все аэропорты Москвы. По данным Росавиации, были отменены десятки рейсов на вылет и столько же на прилет.
Российские территории подвергаются ударам ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики как атакуют приграничные регионы БПЛА, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь с 9 на 10 декабря дежурные силы ПВО Минобороны отразили атаку 20 украинских беспилотников, летевших на Москву.
