Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников за ночь

Больше всего БПЛА поразили над Брянской областью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Станислав Красильников
Российские дежурные средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канал Министерства обороны РФ.
Больше всего БПЛА поразили над территорией Брянской области — там ликвидировали 63 беспилотника. Над Ярославской областью уничтожили восемь дронов, над Московским регионом — четыре, над Смоленской и Тверской областями, а также над Черным морем — по три.
Еще по два БПЛА обезвредили над территорией Тамбовской и Тульской областей, и по одному — над территорией Орловской и Ростовской областей.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за три часа перехватили и ликвидировали 17 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. В Твери летательный аппарат поразил жилой дом, ранив семь человек и вызвав пожар в квартире.
Российские территории подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. ВСУ как атакуют приграничные регионы беспилотниками, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.
