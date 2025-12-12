Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

Больше всего БПЛА поразили над Брянской областью.

Сколько беспилотников сбили над Россией 12 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские дежурные средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Больше всего БПЛА поразили над территорией Брянской области — там ликвидировали 63 беспилотника. Над Ярославской областью уничтожили восемь дронов, над Московским регионом — четыре, над Смоленской и Тверской областями, а также над Черным морем — по три.

Еще по два БПЛА обезвредили над территорией Тамбовской и Тульской областей, и по одному — над территорией Орловской и Ростовской областей.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за три часа перехватили и ликвидировали 17 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. В Твери летательный аппарат поразил жилой дом, ранив семь человек и вызвав пожар в квартире.

Российские территории подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. ВСУ как атакуют приграничные регионы беспилотниками, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
12 дек
Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву
12 дек
В Твери после удара украинского дрона загорелась квартира
12 дек
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа
11 дек
Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
11 дек
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву
10 дек
ПВО России сбили летящий на Москву беспилотник ВСУ
10 дек
Российские силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь
10 дек
Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву
9 дек
Девять человек пострадали при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах
9 дек
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России
+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:43
В России 12 декабря празднуют День Конституции
9:17
Путин высказался о работе ООН
9:14
Настоящая или подделка? Как распознать искусственную икру
9:12
Ученые обнаружили следы волчьего ДНК у большинства пород собак
9:05
Премьер Эстонии Михал загадочно исчез во время выступления Зеленского
9:00
«Мужчины согласятся»: дочь Успенской рассказала о самой красивой части женщины

Сейчас читают

Владимир Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде
Трамп заявил об обсуждении с Россией и Китаем сокращения ядерных арсеналов
Не сдержала слез: Лариса Долина поблагодарила зрителей за поддержку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026