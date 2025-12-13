После атаки БПЛА в Твери ввели режим чрезвычайной ситуации

Даниил Ципелев
Власти объясняют свое решение необходимостью экстренно ликвидировать последствия инцидента.

Почему в Твери ввели режим чрезвычайной ситуации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

Атака беспилотников на регионы России

Режим чрезвычайной ситуации ввели на ограниченной территории города Тверь после атаки беспилотников ВСУ в ночь на 12 декабря. Об этом сообщили в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Особый режим, как отмечается в постановлении, вводится с целью оперативно ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников, а также упростить координацию экстренных служб.

Территория чрезвычайной ситуации охватывает три дома на Оснабрюкской улице и улице С. Лоскутова, а также один социальный объект.

Утром 12 декабря украинский беспилотник врезался в жилой дом в Твери. При этом ранения получили семь человек, среди которых один ребенок. На место происшествия выехал врио губернатора региона Виталий Королев.

Очевидец сообщил 5-tv.ru, что в квартире на первом этаже произошел пожар. Это случилось сразу после взрыва.

Глава региона уточнил, что для ликвидации последствий происшествия организована комиссия, в которую вошли представители города и энергетики, областного Минстроя, МинЖКХ, Управления МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 14 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

