Силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву

Собянин: ПВО РФ уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) уничтожили летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в MAX.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, уточнил Сергей Собянин.

Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак применяют как беспилотники, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ночь на 15 декабря российские военнослужащие сбили 130 беспилотников над регионами России. Атаке со стороны ВСУ подверглись Астрахань, Брянск, Ростов, Калуга, Тула и другие города. Помимо этого, ПВО уничтожило десять дронов на подлете к Москве.

