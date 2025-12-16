Силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву

На месте падения обломков дрона работают специалисты.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Собянин: ПВО РФ уничтожили беспилотник на подлете к Москве
Дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) уничтожили летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в MAX.
На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, уточнил Сергей Собянин.
Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак применяют как беспилотники, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ночь на 15 декабря российские военнослужащие сбили 130 беспилотников над регионами России. Атаке со стороны ВСУ подверглись Астрахань, Брянск, Ростов, Калуга, Тула и другие города. Помимо этого, ПВО уничтожило десять дронов на подлете к Москве.
