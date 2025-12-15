Средства ПВО уничтожили 130 беспилотников за ночь над регионами России

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака была отражена в период с 23:00 14 декабря до 7:00 15 декабря по московскому времени. По данным министерства, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над территорией Астраханской области, где сбили 38 аппаратов.

Еще 25 БПЛА перехвачены над Брянской областью и столько же — над территорией Московского региона. При этом 15 из них, как подчеркнули в Минобороны, летели непосредственно на Москву. Над Белгородской, Ростовской и Калужской областями было уничтожено по восемь беспилотников.

Кроме того, шесть БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над Республикой Калмыкия. По три беспилотника были уничтожены над Курской и Орловской областями, по одному — над Рязанской областью и над акваторией Каспийского моря.

В Минобороны отметили, что дежурные силы ПВО продолжают нести круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая защиту регионов России от воздушных атак.

